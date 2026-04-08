Интерактивное шоу «Путешествие в виртуальность» прошло в Подольске

На базе дома культуры «ЗиО» состоялась премьера детского интерактивного спектакля «Путешествие в виртуальность. Секретный код». Постановка стерла границы между сценой и залом и превратила юных зрителей в полноправных участников сюжета.

Вместе с популярными героями дети отправились в путешествие по цифровым мирам, воссозданным по мотивам культовых видеоигр. По сюжету, участникам предстояла важная миссия: расшифровать секретный код, победить коварный компьютерный вирус и вернуть виртуальной вселенной яркие краски и жизнь.

«Мы с ребятами вместе играли, разгадывали код и победили злой вирус. Я почувствовал себя настоящим супергероем!», — рассказал восьмилетний подольчанин Артем. Г

лавной особенностью шоу стал высокий уровень интерактивности. Дети решали логические задачи и принимали решения, от которых зависел финал истории.