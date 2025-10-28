Интерактивная выставка ко Дню народного единства открылась в Химках

В Химках в выставочном комплексе «Артишок» начала работу интерактивная композиция «Ткань единства: нити общей судьбы», созданная ко Дню народного единства. Выставочный комплекс работает ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника, по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, 2а.

В центре экспозиции размещено символическое изображение флага России, собранное из белых, синих и красных нитей. Эта инсталляция олицетворяет историческую преемственность поколений, культурное многообразие и единство народов страны.

Дополняют композицию панели с цитатами известных людей в истории страны и рисунки юных химчан. Рядом установлен интерактивный экран, где посетители могут подробнее ознакомиться с историей праздника, биографиями известных личностей и информацией о юных художниках.

«В преддверии Дня народного единства особенно важно помнить о том, что сила России заключается в ее многообразии, в уважении к культуре и традициям каждого народа. Выставка „Ткань единства“ — это прекрасная возможность напомнить об этом и укрепить нашу общую идентичность. Приглашаю всех жителей Химок посетить эту замечательную экспозицию!» — прокомментировала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Параллельно в «Артишоке» продолжает работу фотовыставка «Сила традиций: народы России», где представлены 30 работ лауреатов всероссийских конкурсов фототворчества, сделанных в разных регионах страны.

Обе экспозиции будут доступны для посещения в течение ближайших недель.