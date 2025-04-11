Интерактивная викторина в честь Дня космонавтики пройдет в Химках

«Космический диктант» — это интерактивная викторина на 30 вопросов для участников всех возрастов. Мероприятие в День космонавтики проведут в «Умной библиотеке» Химок.

Викторина в видео формате будет включать тематические вопросы на космическую тематику. Зачитают их именитые космонавты, деятели культуры, актеры и политики.

«Это отличная возможность расширить свой кругозор, проверить знания и прикоснуться к великой истории нашей космонавтики», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Памятные сертификаты и подарки от Госкорпорации «Роскосмос» за участие в викторине получат все присутствующие, а самые эрудированные из них заслужат ценные награды от космонавта Федора Юрчихина.

Присоединиться к «Космическому диктанту» можно будет 12 апреля в 14:00 по адресу: улица Калинина, дом № 13.

День космонавтики — особый праздник для каждого гражданина России. Именно в этот день Юрий Гагарин первым совершил полёт за пределы Земли.