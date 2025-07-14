Интерактивная программа «Урок чистой воды» прошла в Зарайске

Увлекательная интерактивная программа «Урок чистой воды» прошла в Зарайском центральном парке культуры и отдыха. Мероприятие организовали предприниматели совместно с Московской областной дирекцией по развитию парков.

Занятие стало настоящим открытием для участников всех возрастов и помогло повысить осведомленность слушателей.

Ведущий мероприятия рассказывал о свойствах воды, ее роли в экосистеме и важности сохранения водных ресурсов. Гости могли сами провести эксперименты, которые наглядно демонстрировали, как очищение воды влияет на ее качество. Дети и взрослые также выполняли задания, решали головоломки и участвовали в конкурсах.

Это мероприятие стало отличным способом привлечь внимание к проблеме чистой воды и вдохновить всех на ее сохранение.

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