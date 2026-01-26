Интерактивная программа прошла в колледже в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск для студентов структурного подразделения № 1 колледжа «Подмосковье» организовали интерактивную программу «НЕигры». Встречу подготовил молодежный центр «Подсолнух» и посвятил ее Дню российского студенчества. Участниками стали учащиеся, которые в будущем планируют связать профессию с правоохранительной сферой.

Программа началась с активной разминки на свежем воздухе, после чего команды отправились выполнять задания на шести тематических площадках. Студенты проверяли скорость и смекалку на этапах «Сессия на скорость», «Лаборатория странных экспериментов», «Азбука студента», «Шифровка в столовой», «Бег с препятствиями и вопросами» и «Сборка формулы успеха». Завершающим испытанием стали юмористические мини-сценки, в которых ребята обыграли знакомые каждому студенту ситуации: дедлайны, ранние пары и внезапные лекции в субботу.

«Такими активностями мы хотели не только поздравить ребят с „профессиональным“ праздником, но и разнообразить их студенческую жизнь. Через неформальное взаимодействие друг с другом они также учатся, социализируются, укрепляют дружеские связи. С позитивными эмоциями и хорошим настроем легче и приятнее осваивать новые „горизонты“, получать знания и находить призвание», — сказала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Интерактив стал частью общего празднования Дня студента в колледже «Подмосковье». В структурном подразделении № 1 к событиям присоединились около 600 учащихся. Для них организовали танцевальные номера, спортивные состязания, интеллектуальные квизы, квесты и другие развлечения.