Интерактивная программа о зимней природе пройдет в Химках

В парке имени Льва Толстого 27 февраля пройдет познавательная программа о жизни животных зимой. Участники научатся читать следы на снегу и узнают, кто из зверей не спит в холода.

Зимний парк превращается в природную лабораторию. На снегу остаются отпечатки лап, перья птиц и даже еловые шишки, по которым можно определить недавних гостей. Вместе с экспертами гости отправятся по аллеям, чтобы расшифровать эти знаки.

«Мы научим распознавать следы и понимать, куда они ведут. Расскажем, какие птицы и звери остаются зимовать в городе», — поделились организаторы программы.

Участники также узнают правила подкормки обитателей парка. В конце встречи они наполнят кормушки полезными угощениями для птиц и белок.

Программа начнется в 15:00 у выставочного комплекса «Артишок». Зима открывает свои секреты тем, кто умеет слушать и наблюдать.