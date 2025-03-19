Интерактивная программа о религии древних славян прошла в парке Ногинска

Краевед Евгения Кудрявцева рассказала о представлениях древних славян о строении мира, пантеоне богов и духах деревни, полей, лесов. Слушатели узнали интересные факты об оберегах, использовавшихся в предметах быта, костюмах, оформлении жилища, весеннем равноденствии.

Оказывается, на территории Богородского городского округа были обнаружены славянские стоянки и курганы. Лектор познакомила собравшихся с коллекцией кукол и редкой литературой по той тематике.

Каждый участник программы смастерил свою куклу-мартеницу. Это украшение-амулет из шерсти или ниток, которое повязывают в первый день марта, чтобы в течение года быть здоровыми, счастливыми, защищенными от сглаза, порчи, злых духов. Обычно состоит из двух частей: белой мужской и красной женской. Носится на одежде или на запястье.