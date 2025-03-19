Интерактивная программа о религии древних славян прошла в парке Ногинска
Педагог-организатор Центра образования для детей и взрослых Евгения Кудрявцева провела интерактивную программу, посвященную верованиям древних славян. Встреча прошла в концертном зале центрального парка Ногинска.
Краевед Евгения Кудрявцева рассказала о представлениях древних славян о строении мира, пантеоне богов и духах деревни, полей, лесов. Слушатели узнали интересные факты об оберегах, использовавшихся в предметах быта, костюмах, оформлении жилища, весеннем равноденствии.
Оказывается, на территории Богородского городского округа были обнаружены славянские стоянки и курганы. Лектор познакомила собравшихся с коллекцией кукол и редкой литературой по той тематике.
Каждый участник программы смастерил свою куклу-мартеницу. Это украшение-амулет из шерсти или ниток, которое повязывают в первый день марта, чтобы в течение года быть здоровыми, счастливыми, защищенными от сглаза, порчи, злых духов. Обычно состоит из двух частей: белой мужской и красной женской. Носится на одежде или на запястье.
Тема встречи была дополнена рассказом о вышивке и о коллекционере Константине Далматове, 175 лет со дня рождения которого отмечается в этом году. С молодых лет у Константина Дмитриевича проявился интерес к традиционному народному орнаменту.
С годами он стал истинным ценителем народного прикладного творчества и уже не мыслил свою жизнь без коллекционирования. Он побывал в разных уголках европейской России.
За это время им была сформирована обширная коллекция народного узорного ткачества, кружева, вышивки. Сюда вошли уникальные образцы народных узоров, многие из которых уже в те годы были редкостью.
Участники мероприятия поблагодарили организаторов за новые знания, увлекательный мастер-класс, душевную атмосферу, весеннее настроение и выразили надежду на новые встречи.