Интерактивная программа ко Дню китов и дельфинов для детей прошла в Воскресенске

Познавательную программу «Путешествие с морскими великанами» организовали в Доме культуры рабочего поселка имени Цюрупы. Дети поучаствовали в мастер-классе, а также узнали интересные факты из жизни китов и дельфинов.

Сначала участникам мероприятия рассказали о разнообразии видов китов и дельфинов, их особенностях и роли в морской экосистеме. В том числе поговорили о проблемах, с которыми сталкиваются животные. Это загрязнение океанов, наличие рыболовных сетей и изменение климата на планете.

Активно обсудили, что можно сделать, чтобы защитить китов и дельфинов. После для детей провели мастер-класс. На нем создали поделки на морскую тематику из разных материалов.

В пресс-службе администрации Воскресенска отметили, что такие мероприятия помогают формировать у детей экологическую культуру и бережное отношение к природе.