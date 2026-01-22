Интерактивная лекция по психологии прошла в Чехове

21 января в Центральной библиотеке округа состоялось мероприятие психолога Марины Классен «Закрыть все гештальты». Лекция, а также практическое занятие прошли в рамках проекта «Психологический лекторий по средам».

Посетители занятия за полтора часа подробно разобрали понятие «гештальт», выяснили, какое влияние незавершенные психологические ситуации оказывают на повседневную жизнь, научились распознавать признаки этой проблемы и узнали о конкретных психологических методах.

Особое внимание на лекции уделили положительным изменениям, которые приносит закрытый гештальт: снижение тревожности, повышение эмоциональной устойчивости и ясности в принятии решений. Участники смогли поделиться собственными эмоциями и переживаниями, пройти упражнения и принять участие в открытом обсуждении.

Цикл психологических лекций — совместный проект Международной Академии Гештальта и Чеховской центральной библиотеки. Мероприятия проходят по средам. Принять участие могут все желающие, вход свободный. Анонсы встреч публикуются на официальных ресурсах Чеховской центральной библиотеки.