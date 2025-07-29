Интерактивная лекция о ПДД прошла в детском лагере в Воскресенске

Акцию «Важно знать!» провели в одном из детских лагерей Воскресенска. Ее организовала сотрудница Госавтоинспекции и член Общественного совета при УМВД — инструктор местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Татьяна Воеводина.

Она рассказала детям о наиболее частых причинах дорожно-транспортных происшествий, в которые попадают несовершеннолетние, а также о том, какие бывают последствия. Также обсудили, какие скрытые «дорожные ловушки» могут поджидать пешеходов.

На встрече обсудили, что такое питбайки, поговорили о правилах управления ими. Ребятам показали видеоролики с реальных мест ДТП.

Кроме того, вспомнили правила оказания первой помощи и о том, что нужно делать, если дети станут участниками или очевидцами аварии. После все желающие поучаствовали в практическом занятии.