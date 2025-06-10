Интерактивная лекция о ПДД для студентов прошла в Воскресенске

Тематическое мероприятие в формате «краш-курса» организовали для студентов местного колледжа в Воскресенске. Молодежи рассказали о наиболее частых причинах попадания в дорожно-транспортные происшествия.

Встречу провела сотрудница Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Воскресенск и представитель Общественного совета Татьяна Воеводина. Формат адаптировали специально под целевую аудиторию.

Ребятам рассказали о том, почему по статистике наиболее часто происходят ДТП с участием подростков и молодежи. Им также продемонстрировали видеоролики с реальных мест аварий. На их примере пояснили, как обезопасить себя и своих близких от негативных последствий, связанных с несоблюдением правил дорожного движения.

Кроме того, студенты узнали о травмах, получаемых в ДТП, и о том, как действовать, если стали участниками или очевидцами аварии.