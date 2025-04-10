Интерактивная лекция ко Дню космонавтики пройдет в Химках 10 апреля

Историческую лекцию и спортивные активности организуют на базе дошкольного отделения образовательного учреждения «Триумф» в Химках 10 апреля. Мероприятия приурочат ко Дню космонавтики.

Посетить мероприятия можно будет 10 апреля в 16:00 по адресу: улица Московская, дом № 26.

Школьников, их родителей и педагогов приглашают прослушать лекцию о роли крупнейших предприятий и объединений округа в развитие ракетно-космической отрасли страны. Взрослые смогут присоединиться к уроку истории, а дети получить новые знания в игровом формате.

«Для самых маленьких участников организаторы проведут тематические спортивные эстафеты и игры. Детям расскажут о космосе, планетах, профессии космонавта и важности изучения науки», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Лекция будет включать блоки о развитии отечественной космонавтики в целом, вкладе известных ученых и инженеров и роли специалистов из Химок. Отметим, что город по праву считается центром российской ракетно-космической промышленности.