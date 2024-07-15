Интерактивная экскурсия по музею Пушкина пройдет в Одинцове 20 июля

Авторская интерактивно-познавательная экскурсия под названием «Усадьба Вяземы и тайна трех карт» пройдет 20 июля на территории усадьбы Большие Вяземы музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцове. Ее проведет сотрудник музея Александр Рязанов.

Александр Рязанов — опытный историк и заслуженный работник культуры. Он расскажет посетителям об удивительных фактах и загадках, связанных с историей старинной усадьбы Вяземы, и о жизни ее прежних обитателей.

Сопровождать его на протяжении всей экскурсии будет старший научный сотрудник музея Михаил Гладилин. Он представит интерактивную часть экскурсии, связанную с повестью Пушкина «Пиковая дама» и карточной игрой «Фараон», популярной в русском дворянстве XVIII — начала XIX века.

Каждый участник экскурсии получит сувенир от «Пиковой дамы». Начало Мероприятия запланировано на 13.00. Продолжительность — три часа. Билеты можно приобрести по ссылке.

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