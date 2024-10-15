Интенсивный бизнес-курс провели для самозанятых Подмосковья

Однодневный курс для самозанятых провели в Подмосковье. Более 60 участников узнали, как начать и развить свой бизнес.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, обучающая программа прошла в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Эксперты — успешные предприниматели провели для участников серию мастер-классов, а также рассказали о преимуществах статуса самозанятого, актуальных трендах в бизнесе и основах успешного старта.

Участники узнали об основах нетворкинга для самозанятых, правилах коммуникации и цифровом этикете, а также о нестандартных техниках продаж.

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