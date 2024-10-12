Интенсив «Здоровье суставов в надежных руках» прошел в Подмосковье

Всероссийский интенсив «Здоровье суставов в надежных руках», посвященный Дню борьбы с артритом, прошел в Подмосковье. В рамках мероприятия более 120 студентов и волонтеров медицинского колледжа Московской области организовали занятия на тему пропаганды физической активности и здорового образа жизни.

В этот день студенты взаимодействовали с местными жителями, акцентируя внимание на важности заботы о суставах. В комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» они использовали наглядную агитацию, чтобы донести информацию о правильном уходе за суставами, а также провели мастер-класс по скандинавской ходьбе.

В Сергиево-Посадском управлении социальной защиты населения студенты обучали посетителей различным физическим упражнениям для улучшения состояния суставов. В Ногинском центре социального обслуживания и реабилитации «Богородский» состоялась беседа с показом и выполнением упражнений, направленных на разработку суставов. На стадионе «Урожай» в Рузском городском округе волонтеры провели разминку и суставную гимнастику «Мобильность тела и суставов» для пожилых людей, участвующих в программе «Активное долголетие».

Один из участников мероприятия отметил, что студенты объяснили ключевые факторы, влияющие на состояние суставов, и поделились рекомендациями по профилактике заболеваний. Практическая часть мероприятия была наполнена разнообразными упражнениями, которые способствуют укреплению мышц и повышению гибкости суставов.

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