Интенсив по грантам провели для молодежи в Солнечногорске

В администрации городского округа состоялся интенсив «Росмолодежь. Гранты, 2-й сезон». Он собрал более 30 молодых и активных людей, которые получили подробные сведения об условиях участия в конкурсе и изучили основные принципы подготовки успешных заявок на получение грантов.

Организатором интенсива выступила начальник отдела молодежной политики администрации Солнечногорска Марина Гасымова. Каждый участник конкурса может представить только одну заявку с одним проектом, выбрав одно из 19 направлений.

«Во время тренинга участники изучили каждый пункт заявки и даже смогли решить грантовый кейс, что помогло им лучше понять процесс получения финансирования для своих инициатив», — отметила Марина Гасымова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября на платформе ФГИС «Молодежь России». Победители конкурса получат возможность реализовать свои идеи, получив грант в размере до 1 миллиона рублей.