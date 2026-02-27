Интеллектуальный турнир среди школьников прошел в Воскресенске

Финал открытого чемпионата округа по спортивной версии «Что? Где? Когда?» состоялся 26 февраля во дворце культуры «Цементник». В нем приняли участие ученики сезона 2025–2026 года.

Сезон длился полгода — итоги подвели по сумме пяти лучших игр. В финале победу одержала команда «Алюминиевые огурцы» с 11 баллами. На втором месте — «Последний сезон в соло» (девять баллов), третье разделили «Old school» и «Топинамбур» (по шесть баллов).

По итогам всего чемпионата с большим отрывом победили «Алюминиевые огурцы» из воскресной школы Белоозерского, набрав 56 баллов. Серебро завоевала команда «Последний сезон в соло» из гимназии № 1 — 44 очка. Третье место у «Топинамбура» из лицея № 23 Белоозерского — 32 балла. Этот коллектив из городского округа Воскресенск удерживается в призерах уже седьмой год подряд.