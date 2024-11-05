Интеллектуальный турнир для инвалидов прошел в Воскресенске

В округе состоялся двенадцатый турнир «Воскресенский эрудит», где люди с ограниченными возможностями здоровья соревновались в знаниях. На этот раз мероприятие посвятили памяти основателя турнира Кирилла Байдакова.

В интеллектуальном соревновании приняли участие шесть команд из Подмосковья, которые уже проявили свои силы на региональных турнирах. Среди участников были команды из Воскресенска, Балашихи, Егорьевска, Бронниц, Подольска и Лыткарина. Игроки показали отличные результаты и сильный дух, а победу в итоге одержала команда из Воскресенска.

С каждым годом этот турнир привлекает все больше участников. Для людей с ограниченными возможностями «Воскресенский эрудит» — это не только шанс блеснуть знаниями, но и возможность найти новых друзей, обменяться опытом.

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