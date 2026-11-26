Тематический квиз «Как семечки», приуроченный ко Дню матери, прошел в молодежном центре «Подсолнух» в Солнечногорске 25 ноября. В интеллектуальной игре приняли участие команды из лицеев № 1 и 7, гимназии № 6., а также активисты движения «Волонтеры Подмосковья».

Автором сценария и составителем программы выступила, сотрудница отдела молодежной политики Солнечногорска Ангелина Ботова. Игра состояла из трех раундов, а вопросы были подобраны разной степени сложности — от общеизвестных до требующих размышлений. Такой подход позволил ребятам проявить не только знания, логику и смекалку, но и помог сохранить их интерес до самого конца.

Начальник отдела молодежной политики администрации Солнечногорска Марина Гасымова отметила, что такие мероприятия помогают вовлекать молодежь в активную социальную жизнь. «Было приятно наблюдать, как ребята поддерживают друг друга и вместе ищут ответы. Именно ради таких моментов мы и создаем подобные события», — сказала Марина Гасымова.

Молодежный центр «Подсолнух» планирует и дальше развивать формат интеллектуальных игр.