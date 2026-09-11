Интеллектуальный квиз об атомной науке прошел в Воскресенске

10 сентября в молодежном центре «Олимпиец» городского округа Воскресенск состоялся интеллектуальный квиз «Атомный диктант 2026». Мероприятие прошло в рамках международного просветительского проекта, направленного на популяризацию атомной науки и технологий.

Участниками стали ученики 10–11 классов МОУ «СОШ № 3». Для них подготовили вопросы по истории ядерных открытий, развитию атомной отрасли и достижениям отечественных ученых.

Задания были направлены не только на проверку знаний, но и на развитие аналитического мышления, умения делать выводы и работать с информацией. Это позволило участникам проявить эрудицию и расширить представления о современных атомных технологиях.

Проведение «Атомного диктанта 2026» помогло школьникам проверить свои знания и больше узнать о вкладе России в развитие атомной науки и промышленности.