Интеллектуальный квиз ко Дню России прошел в Ногинске

Квиз-игра «Наш успех. Россия» прошла в Ногинске, в центре «Про молодежь». Участие в мероприятие приняли представители молодежных организаций Богородского округа и Электростали.

Поддержать ребят пришли председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов и депутат округа Павел Волнов.

«В рамках этого мероприятия, учащиеся углубляют знания. Но кроме этого, они показывают, что они любят свою страну, любят Богородский округ. Это очень здорово. Практически каждый месяц проходят такие игры», — сказал председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Организаторы подготовили для ребят несколько раундов с тематическими вопросами об истории страны. За победу боролись пять команд, в каждой из которых было по пять человек.

Это ребята из «Юнармии», молодежного парламента, «Движения первых», молодежного центра «Юность», а также представители «Молодой гвардии». В итоге победителей и призеров ждали грамоты и подарки.