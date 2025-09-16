Интеллектуальный квиз ко Дню машиностроителя прошел в Балашихе

Во второй раз в Балашихе организовали городской интеллектуальный квиз, приуроченный ко Дню машиностроителя и празднованию Дня города. Мероприятие собрало 14 команд, представляющих ведущие промышленные предприятия и учебные заведения городского округа.

В этом году к постоянным участникам присоединились новые коллективы: Академия РВСН имени Петра Великого, а также объединенная команда Университета имени Вернадского и телеканала «ТВ-360 Балашиха». Такое расширение круга участников сделало квиз еще более интересным и разнообразным.

По итогам напряженной интеллектуальной борьбы победу одержала команда 345-го механического завода. Второе место заняла команда Научно-исследовательского инженерного института, а третье — коллектив предприятия «Криогенмаш».

Организаторами квиза выступили Союз промышленников и предпринимателей Балашихи и Балашихинская торгово-промышленная палата. Мероприятие уже стало традиционным для города и служит эффективной площадкой для неформального общения, обмена опытом и укрепления партнерских связей между предприятиями и образовательными учреждениями.