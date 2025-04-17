Интеллектуальный квиз ко Дню космонавтики прошел в Лосино-Петровском

Квиз организовали председатель местного отделения партии «Единая Россия» Максим Иваницкий и его сторонники. На вопросы интеллектуальной игры отвечали студенты — две команды по шесть человек.

Квиз состоял из вопросов, связанных с историей освоения космоса, достижениями советских и российских космонавтов, современными разработками в области космических технологий.

Проведение подобных интеллектуальных игр направлено на популяризацию полезного досуга, вовлечение молодежи в познавательные активности, стимулирование интереса к науке, повышение уровня знаний о вкладе России в развитие космонавтики, раскрытие потенциала и укрепление межнациональных связей.

«Наша задача — не только сохранить память о великих достижениях, но и вдохновить новое поколение на новые свершения. Космос — это символ прогресса, и сегодняшняя игра показала, что у нашей молодежи есть и знания, и стремление к развитию», — отметил Иваницкий Максим.

Все участники получили памятные призы и сертификаты.