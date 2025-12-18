Интеллектуальный квиз ко Дню Конституции прошел в Серпухове

Интеллектуальный квиз провели во Дворце торжеств «Центральный». Темой стал День Конституции Российской Федерации. Знания проверили предприниматели, члены профсоюзов и культурные деятели Серпухова.

Участники отвечали на вопросы про законы, историю государственности и правовых норм.

Квиз организовали по инициативе Управления инвестиционного развития. Заместитель главы городского округа Мария Барышева поздравила победителей и отметила высокий уровень подготовки.

«Мы рады, что квиз собирает самых активных и знающих жителей. Это прекрасная традиция, которая не только повышает правовую грамотность, но и создает пространство для диалога и сплочения нашего городского сообщества», — подчеркнула Мария Барышева.

Народный избранник Юлия Громова вручила награды от Совета депутатов. Команда «Женский бизнес-клуб» заняла первое место, «Профактив» — второе, а «Нежный бизнес» — третье.