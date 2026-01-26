Интеллектуальный квиз для молодежи прошел в Ленинском округе

В Ленинском городском округе состоялся квиз для студентов и старшеклассников, приуроченный ко Дню российского студенчества. Мероприятие собрало около 70 участников.

Игровая программа состояла из трех основных частей. Сначала команды отвечали на вопросы общей викторины. Второй раунд был посвящен советским мультфильмам — участникам нужно было продолжить фразы из известных картин. На заключительном этапе ребята расшифровывали крылатые выражения, которые нейросеть превратила в изображения.

«Мы ожидали 30–40 человек, но в итоге собралось почти 70. Это лучший показатель того, что формат оказался востребованным», — отметил ведущий квиза Илья Пономаренко.

Между раундами для участников провели танцевальный конкурс и музыкальную игру, чтобы они могли переключиться и получить дополнительные шансы в лотерее.

В квизе участвовали 8 команд. Победители получили памятные призы, а участники лотереи — подарки от организаторов.