Интеллектуальный квест ко Дню грамотности прошел в Химках
В Международный день распространения грамотности лицей №21 в Химках стал площадкой для интеллектуального квеста. В нем приняли участие команды старших и средних классов.
Ребята проверили свои знания по русскому языку и литературе.
«Грамотность формирует культуру общения и открывает путь к развитию личности. Такие мероприятия помогают школьникам почувствовать ценность знаний и умение использовать их на практике», – отметил депутат Химок Руслан Шаипов.
Квест включал ребусы, шарады, головоломки и задания на внимательность. Старшеклассники поддерживали младших товарищей и вместе искали решения сложных вопросов.
«Сегодня мы видим, как школьники с интересом относятся к родному языку. Это подтверждает, что в Химках растет поколение, которое ценит культуру слова и уважает традиции образования», – подчеркнул муниципальный депутат Алексей Федоров.
Международный день грамотности учрежден ЮНЕСКО в 1966 году. Его цель – напомнить о важности умения читать и писать. В Химках эта дата ежегодно становится поводом для образовательных проектов, в которых дети развивают знания и творческий потенциал.