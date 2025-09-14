Интеллектуальный квест ко Дню грамотности прошел в Химках

В Международный день распространения грамотности лицей №21 в Химках стал площадкой для интеллектуального квеста. В нем приняли участие команды старших и средних классов.

Ребята проверили свои знания по русскому языку и литературе.

«Грамотность формирует культуру общения и открывает путь к развитию личности. Такие мероприятия помогают школьникам почувствовать ценность знаний и умение использовать их на практике», – отметил депутат Химок Руслан Шаипов.

Квест включал ребусы, шарады, головоломки и задания на внимательность. Старшеклассники поддерживали младших товарищей и вместе искали решения сложных вопросов.