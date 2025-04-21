Интеллектуальный конкурс прошел в детском саду в Домодедове

Муниципальный интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» провели в дошкольном отделении «Ласточка» Домодедовской школы № 9 уже в третий раз. В состязании участвовали 17 победителей предварительного отборочного этапа из образовательных комплексов муниципалитета.

В первом туре дети отвечали на вопросы и выполняли разнообразные задания. Пять участников конкурса проявили особую смекалку, находчивость и сообразительность, что позволило им выйти в финал. А победителем конкурса стала воспитанница дошкольного отделения «Незабудка» Заревской школы Василиса Бобкова.

Заместитель начальника управления образования администрации городского округа Людмила Агарева отметила, что очень важно выявить талантливых детей как можно раньше, потому что к ним нужен особый подход.

«Эта игра учит тому, что каждый шаг в нашей жизни для чего-то сделан. И для ребят, которые не выиграют, а будут просто участниками, это тоже очень хороший урок. Важно его принять и понять, что это не поражение, а точка роста», — сказала Людмила Агарева.