Интеллектуальный фестиваль «Пущинские дали» прошел в Серпухове

В летнем традиционном фестивале «Пущинские дали» приняли участие 30 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Обнинска, Зеленограда, Смоленска, Калуги, Ступина, Серпухова и Пущина. Мероприятие провели во Дворце спорта «Ока».

Фестиваль организовали управление культуры, управление молодежной политики, физической культуры и спорта в Серпухове, клуб интеллектуальных игр «Запущинная наука» Пущинского центра культурного развития «Вертикаль» под руководством Данила Аладина и спортивная школа «Ока».

«Пущинские дали» — интеллектуальный праздник для любителей проявить знания, смекалку и командные навыки. В программе — 72 вопроса в формате игры «Что? Где? Когда?». Однако главной особенностью летнего фестиваля стал «Музыкальный пентагон», добавляющий уникальность и разнообразие.

Призовые места достались командам из Москвы: первое место — «Первая сборная», второе — «FF», третье — «Механизм реакции». В музыкальном конкурсе лучшими стали игроки из команды «Тень отца Симбы».