Интеллектуальную систему контроля системы ЖКХ внедрят в Подмосковье

В Подмосковье продолжают внедрять цифровые технологии в сферу жилищно-коммунального хозяйства. После успешного использования платформы «Яндекс Вектор» в муниципальных бюджетных учреждениях систему планируют подключить и к управляющим организациям региона.

На первом этапе участниками проекта станут 20 муниципальных управляющих компаний, в ведении которых находится наибольшее количество многоквартирных домов.

Цифровая платформа разработана на основе технологий Яндекс Go для бизнеса и предназначена для автоматизации рабочих процессов. Сервис помогает распределять задачи между сотрудниками, отслеживать выполнение работ в режиме реального времени, а также контролировать качество уборки и эффективность работы техники и персонала.

«Система дает возможность контролировать местоположение сотрудников и техники, а также объем и качество выполненных работ. Теперь этот инструмент получат и наши управляющие организации. В пилотный проект вошли Подольск, Люберцы, Коломна, Одинцовский, Химки и ряд других муниципалитетов. Ожидаем, что цифровизация процессов повысит прозрачность уборки придомовой территории и оперативность реакции на обращения жителей. По итогам работы в топ-20 УО будет принято решение о дальнейшем масштабировании», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Внедрение единой цифровой системы контроля должно повысить качество обслуживания многоквартирных домов и улучшить организацию работы коммунальных служб по всему Подмосковью.