Интеллектуальную программу ко Дню студента провели в Химках

Для гостей парка Толстого в Химках организовали яркую интеллектуально-праздничную программу «КультЗАЧЕТ». Событие в выставочном комплексе «Артишок» посвятили Дню российского студенчества.

Участники состязались в знаниях российской истории и культуры, проходили квесты и набирали очки в личный зачет. Уже у входа в «Артишок» гостей встречали спортивные и музыкальные конкурсы, которые мгновенно погружали в праздничную атмосферу.

Каждый мог показать свои таланты в забавных состязаниях и весело провести время в дружеской компании. Лучших наградили дипломами, подарками и сувенирами по результатам программы.

«Такие мероприятия не просто дарят хорошее настроение: они пробуждают интерес к нашей истории, культуре, объединяют молодежь и создают по‑настоящему праздничную атмосферу», — подчеркнула депутат Химок Татьяна Кавторева.

Программа вошла в большой проект губернатора Московской области «Зима в Подмосковье». Спортивные занятия, мастер-классы, выставки и фестивали для всех возрастов пройдут до конца февраля в химкинских парках.