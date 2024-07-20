Интеллектуальную игру «Сталинград. Ни шагу назад» провели в Химках

Молодежь Химок поучаствовала в интеллектуальной игре «Сталинград. Ни шагу назад». Юным жителям округа рассказали о важных исторических событиях времен Великой Отечественной войны.

Игру в клубе «Активное долголетие» провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Трем командам — «Волонтерам Подмосковья», «Молодой гвардии» и выпускникам военно-патриотического объединения «Сова» имени Дмитрия Кириллова — рассказали о Сталинградской битве и подвигах русского народа.

«Наши предки совершили удивительные подвиги ради светлого будущего. Теперь наша задача — помнить о них и передавать потомкам накопленные знания. Сегодня особенно важно чтить историю нашей великой страны и приобщать к патриотической деятельности подрастающее поколение. Благодаря проекту „Химки. Успех в единстве поколений“ в городском округе регулярно проводятся мероприятия, посвященные памятным датам в истории Отечества», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки, руководитель военно-патриотического объединения «Сова» Ольга Кириллова.

Победила в игре команда «Волонтеров Подмосковья». Второе место заняли выпускники «Совы», а третье — молодогвардейцы.

Отметим, что в Химках также действует проект «Виртуальный музей». В нем собрали воспоминания ветеранов, документы и фотографии военных лет. Инициативу поддержал глава округа Дмитрий Волошин.

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