Интеллектуальную игру провели для участников «Активного долголетия» в Воскресенске

Игра в формате «Что? Где? Когда?» состоялась во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске 2 сентября. Главными действующими лицами поединка стали участники любительского объединения «Время жить» под руководством Елены Кижаевой.

Раунды игры объединила тема культуры и быта советской эпохи. Интеллектуальное состязание превратилось в трогательное путешествие во времена юности каждого из присутствующих. Знатоки серебряного возраста продемонстрировали завидную эрудицию, тонкую логику, азарт и командную сплоченность, блестяще справившись с непростыми вопросами,

Музыкальным подарком для гостей стало выступление солистов вокальной студии «Иван-да-Марья». Валентин Кузнецов, Елена Григорьева, Ольга Симакова и Елена Капорская исполнили легендарные композиции. Знакомым мелодиям подпевал весь зал, а многие участники с удовольствием кружились в танце.

Мероприятие прошло в рамках реализации программы губернатора Подмосковья «Активное долголетие».