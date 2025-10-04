Интеллектуальную игру ко Дню пожилого человека провели в Серпухове

В молодежном центре «Молодость» в поселке Пролетарский городского округа Серпухов прошла встреча с ветеранами ко Дню пожилого человека. Участников мероприятия поделили на две команды и провели интеллектуальные игры.

Молодежный батл «Встреча поколений» позволил пожилым людям активно провести время. Участников поделили на команды «Молодость» и «Мудрость». Они сразились в интеллектуальном и творческом конкурсах, проявили знания и смекалку, угадывали песни и исполнителей разных эпох, а также профессии и игры.

Встречу организовали специалисты центра по работе с молодежью Ирина Кривушкина, Светлана Морозова и Борис Шохин. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и укрепления связи между поколениями.