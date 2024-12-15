Интеллектуальную игру ко Дню Конституции провели в библиотеке Можайска

В библиотеке Можайского городского округа прошли интеллектуальные соревнования, приуроченные ко Дню Конституции. В них приняли участие четыре команды, организовали мероприятие сотрудники Можайского молодежного центра.

За звание лучших боролись волонтеры из школы «Гармония», участники «Движения первых», члены сообщества «Патриоты России» из школы «Гармония» и студенты Можайского техникума. Все задания игры были связаны с Конституцией Российской Федерации.

Собравшихся поприветствовал участник специальной военной операции и депутат Совета депутатов Можайского городского округа Александр Князев. Несколько слов он рассказал о главном законодательном документе страны и пожелал игрокам удачи.

В результате первое место завоевали волонтеры «Гармонии», второе заняли студенты Можайского техникума, представителям «Движения первых» досталось третье место, а четвертыми стали «Патриоты России». Участники игры получили памятные дипломы.