Интеллектуальную игру к 8 Марта провели в Химках

В дошкольном отделении школы № 14 в Химках отметили Международный женский день интеллектуальной игрой, посвященной выдающимся россиянкам, внесшим значительный вклад в развитие страны. Участники вспомнили имена ученых, деятелей культуры, героев и государственных деятелей, а также обсудили роль женщин в современной истории.

Депутат городского округа Химки Юлия Мамай отметила, что история страны складывается из судеб миллионов людей, среди которых особое место занимают женщины. Она подчеркнула, что женщины несут разные роли — от матери до защитницы Отечества, и важно помнить о каждой, кто вписал свое имя в историю.

В ходе мероприятия спикеры познакомили участников с историей возникновения Международного женского дня и провели интеллектуальную викторину «Великие женщины нашей страны». Отдельное внимание уделили добровольческой деятельности и поддержке российских военнослужащих.

Депутат Артур Каримов обратил внимание, что, когда говорят о героях, чаще всего подразумевают мужчин, но и женщины вносят значимый вклад в общее дело: собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, а кто-то идет добровольцем защищать Родину.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Депутат Евгений Иноземцев подчеркнул, что такие встречи объединяют жителей округа вокруг ценностей патриотизма, любви к Родине и связи поколений.