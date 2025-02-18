Интеллектуальную игру к 165-летию со дня рождения Чехова провели в Истре

Посвященную 165-летию со дня рождения великого писателя интеллектуальную игру «Мой Чехов» провели для учащихся восьмых классов в муниципальном округе Истра. Мероприятие организовали в Костровской школе.

Ученики восьмых классов погрузились в мир литературы и творчества великого писателя. Игра «Мой Чехов» позволила ребятам не только проверить свои знания о литературном наследии Антона Чехова, но и ответить на сложные и неожиданные вопросы о жизни и творчестве выдающегося драматурга.

Участники активно обсуждали яркие моменты из произведений писателя, делились своими мыслями и впечатлениями, а также открывали для себя интересные факты.

Это мероприятие стало первым в рамках юбилейного проекта, цель которого — повысить интерес к литературе и познакомить молодое поколение с наследием великого драматурга.

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