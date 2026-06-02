Интеллектуальную игру для молодежи провели в Химках

1 июня в выставочном комплексе «Артишок» состоялось мероприятие «Город пЕРемен». Команды примерили на себя роль городских управленцев, предлагали идеи по развитию городских территорий и участвовали в соревнованиях.

Встреча была организована активистами «Молодой гвардии». В состав жюри вошел депутат Государственной думы Денис Кравченко.

Ребята продемонстрировали знание урбанистики, экономики и социологии. Они готовили решения, учитывающие интересы разных групп населения — молодежи, семей с детьми и пожилых жителей. Большинство инициатив были направлены на создание комфортной городской среды для всех.

«Такие игры — лучшая школа для будущих политиков и управленцев. Здесь теория встречается с практикой, а азарт помогает лучше усваивать материал. Я уверен, что многие из участников скоро начнут воплощать свои идеи, и мы увидим их проекты на улицах наших городов», — отметил Денис Кравченко.

Квест оказался не просто игрой, а платформой для развития управленческих навыков, формирования нового поколения лидеров, выработки практических решений для городской среды и знакомства с механизмами реализации проектов.