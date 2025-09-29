Интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» провели в Воскресенске

В Воскресенске во Дворце культуры «Цементник» провели третий тур спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» среди рабочих коллективов и организаций. В мероприятии приняли участие 11 команд. Интеллектуалов поприветствовал директор молодежного центра «Олимпиец» Андрей Баранов.

В игре «Что? Где? Когда?» приняли участие «Не грози Красному кварталу» лицея № 6, «План Б» лицея имени Стрельцова, «Дайте танк (!)» и «Короткое замыкание» лицея № 23, «Высокий IQ» Москворецкой гимназии, «Великий ОКС» и «Великий УХ» филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“», «Сборная солянка», «Громкая связь» и «Поехали!» бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева, а также «Елки-иголки!» Воскресенской школы.

В итоге команда «Елки-иголки!» заняла первое место, «План Б» — второе, а «Поехали!» — третье.

Победителям вручили подарки от спонсора — филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» в Воскресенске. Финал пройдет уже в декабре.