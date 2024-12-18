Интеллектуальную игру «Битва за Москву» провели для студентов в Клину
Интеллектуальная игра «Битва за Москву» прошла в Молодежном центре «Стекольный». Мероприятие приурочили к 83-й годовщине освобождения Клина от немецко-фашистских захватчиков.
В Министерстве образования Московской области отметили, что в соревновании приняли участие студентки второго курса колледжа «Подмосковье» из структурного подразделения № 1 в Солнечногорске, обучающиеся по специальности «Правоохранительная деятельность».
«Знание прошлого важно для современной молодёжи. Такие мероприятия не только расширяют кругозор, но и воспитывают уважение к памяти героев», — отметили в администрации колледжа.
Игра включала три тура: вопросы о датах и событиях Битвы за Москву, портреты героев и тест на знание истории Клина в годы Великой Отечественной войны.