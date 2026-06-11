Интеллектуальный турнир для школьников прошел в Наро-Фоминске

9 июня в Центральном Дворце культуры «Звезда» для воспитанников летних лагерей прошел интеллектуальный турнир, посвященный здоровому образу жизни, спорту и полезным привычкам. Участникам предстояло ответить на вопросы о правилах здорового питания, физической активности и заботе о собственном здоровье.

Ребята разгадывали тематические головоломки, выполняли задания на логику и демонстрировали умение работать в команде. Ведущим мероприятия выступил Валентин Констанди, который превратил познавательную викторину в динамичное и увлекательное соревнование. Школьники активно включались в обсуждение, поддерживали друг друга и с азартом боролись за победу.

По итогам турнира все команды показали хорошие знания и высокий уровень подготовки. Победителем интеллектуального состязания стала команда «Воздуханы», набравшая наибольшее количество баллов. Мероприятие стало не только интересным досугом, но и еще одним напоминанием о том, что забота о здоровье начинается с полезных знаний и правильных привычек.