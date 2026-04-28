Интеллектуальное шоу для молодежи прошло в Воскресенске

Открытый чемпионат по игре «Ворошиловский стрелок» состоялся в молодежном центре «Олимпиец» 23 апреля. За победу сражались восемь команд из разных образовательных учреждений городского округа.

Чемпионат проходил в формате боев между двумя командами. Целью участников было своими правильными ответами выбить из игры команду, стоящую напротив. За победу в бою команда получала очко, а за каждого выбитого человека — один балл. Две лучшие команды из каждой группы в полуфинале сразились между собой за выход в финал, за третье место и за звание победителя в боях до двух побед.

В итоге победу в чемпионате одержал «Брейнрот» из СОШ «Траектория успеха», второе место заняла команда Воскресенского колледжа «Сладкая жизнь», на третьем — «Алюминиевые огурцы» из Воскресной школы города Белоозерский.

Последним интеллектуальным мероприятием для школьников в этом учебном году станет открытый чемпионат по «Своей игре», который пройдет 11 мая в молодежном центре «Олимпиец».