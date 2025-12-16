Интеллектуальная викторина прошла в Химках

В мероприятии участвовали как взрослые, так и дети. Председатель совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул важность сохранения исторической памяти о городах воинской славы.

«Псков, Козельск и Архангельск прославились своей обороной, стойкостью жителей и стратегическим значением. Сегодня важно сохранять память о таких городах и понимать, какие действия людей когда-то определили судьбу нашей страны», — сказал Сергей Малиновский.

Программа встречи включала два блока. Сначала участникам рассказали о ключевых событиях и оборонительных сражениях, благодаря которым города получили звание «Город воинской славы». Затем прошла викторина, где каждый желающий мог проверить свои знания о теме встречи.

«Очень важно, что в округе регулярно проводят подобные мероприятия. Они дают возможность узнать историю конкретных городов, понять, какие поступки и решения людей сформировали наше прошлое. Приятно также, что формат остается познавательным и интересным для жителей разных возрастов», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Депутат Химок Алексей Федоров напомнил, что в округе продолжается реализация программы патриотического воспитания «Успех V единстве поколений», в рамках которой проходят лекции, интерактивные встречи и проекты, направленные на сохранение исторического наследия.