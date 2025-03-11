Интеллектуальная викторина ко дню рождения Юрия Гагарина прошла в Химках

Открытый урок истории и интеллектуальную викторину о жизни и достижениях первого космонавта Юрия Гагарина провели на базе волонтерского центра в Химках. Собравшиеся прослушали увлекательную лекцию и закрепили полученные знания.

Участие в мероприятии приняли активные жители, учащиеся местных образовательных учреждений, их родители и педагоги, а также муниципальные депутаты и общественные деятели. Вместе они открыли для себя новые стороны личности Юрия Гагарина.

«Юрий Гагарин был необычайно популярной личностью не только в СССР, но и в мире. И сегодня люди помнят его обаятельную улыбку. Во время его полета вся страна оказывала невероятную поддержку, люди выходили на улицу, рисовали плакаты», — рассказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Отметим, что урок истории стал частью масштабной общественной программы, реализуемой в Химках с июля 2024 года. Всего за это время в округе провели свыше 800 историко-патриотических мероприятий.