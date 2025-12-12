Интеллектуальная викторина ко Дню Конституции прошла в Одинцовском округе

В честь праздника на площадке «Одинцовский техникум» прошел цикл мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности и гражданской активности молодежи. В программу вошли информационные часы и интеллектуальная викторина, в ходе которых студенты могли обсудить ключевые положения основного закона страны.

Ребята прослушали лекции и сами выступили на этом мероприятии.

Напомним, Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании. Летом 2020 года в основной закон внесли поправки, всего — 206 уточнений. Они устанавливали социальные гарантии государства, защиту суверенитета и территориальной целостности, утверждали семейные ценности, затрагивали вопросы экологии, защиты животных, сохранения культурного наследия и поддержки науки.

Принципы Конституции Российской Федерации являются основой стабильности и поступательного движения страны вперед.