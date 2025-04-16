Интеллектуальная викторина для студентов прошла в Химках

Началась встреча с исторической лекции. Присутствующим рассказали о первом полете человека в космос и напомнили о вкладе химкинских предприятий в развитие ракетной отрасли.

«Этот день напоминает нам о важности научного прогресса. Важно сохранять память о героях и их достижениях», — прокомментировал председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

После лекции студенты проверили свои знания в интеллектуальной викторине. Присоединились к ним и активисты местного отделения «Молодой гвардии».

Патриотическая встреча стала часть масштабной программы, которая реализуется в Химках под лозунгом «Успех V единстве поколений». Она направлена на сохранение истории и традиций нашей страны.