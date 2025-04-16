Интеллектуальная викторина для студентов прошла в Химках
Патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики, провели в филиале «Ракетно-космической техники» Московского авиационного института. Учащиеся образовательного учреждения стали участниками тематического квиза.
Началась встреча с исторической лекции. Присутствующим рассказали о первом полете человека в космос и напомнили о вкладе химкинских предприятий в развитие ракетной отрасли.
«Этот день напоминает нам о важности научного прогресса. Важно сохранять память о героях и их достижениях», — прокомментировал председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.
После лекции студенты проверили свои знания в интеллектуальной викторине. Присоединились к ним и активисты местного отделения «Молодой гвардии».
Патриотическая встреча стала часть масштабной программы, которая реализуется в Химках под лозунгом «Успех V единстве поколений». Она направлена на сохранение истории и традиций нашей страны.