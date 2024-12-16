Интеллектуальная игра среди рабочих коллективов прошла в Воскресенске

В Воскресенске прошел IV финальный тур чемпионата по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» среди рабочих коллективов. Мероприятие провели в молодежном центре «Олимпиец».

В игре приняли участие восемь команд: школа № 5, две сборные из лицея № 23, Москворецкая гимназия, филиал объединенной химической компании «Уралхим», межрайонная ИФНС России № 18 и молодежный центр «Олимпиец».

В IV туре победили «Агенты тайного надзора» — сотрудники инспекции Федеральной налоговой службы в Воскресенске.

Отметим, итоги подводили по сумме баллов за все четыре тура. Лучшие получили кубки от молодежного центра «Олимпиец» и подарки от «Уралхима». Первое место заняла команда федеральной компании «Этажи», второе — педагоги лицея № 23, а третье — учителя Москворецкой гимназии.