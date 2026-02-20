Интеллектуальная игра Школьной лиги прошла в Подольске
Мозговой штурм в гимназии имени Подольских курсантов устроили девять команд. Юные умы в возрасте от 14 до 18 лет соревновались в отборочном туре интеллектуальной игры «Путешествие по России» в рамках Подольской школьной лиги.
Знатокам предстояло ответить на вопросы по истории России, географии и архитектуре, а также блеснуть знаниями о развитии Подмосковья и Подольска.
«Это новая номинация Школьной лиги. В этом году она в первый раз проводится. Одновременно проходит на трех площадках: в гимназии имени Подольских курсантов, в школе № 18 имени Подольских курсантов и в школе имени Героя России Монетова», — рассказала сотрудник комитета образования Подольска Надежда Зеленкова.
Члены жюри наблюдали за ходом игры и подсчитывали баллы. Интеллектуальные баталии показали, кто самый эрудированный и готов к финалу.