Интеллектуальная игра по золотому веку русской культуры прошла в Балашихе

В библиотеке семейного чтения имени Николая Дмитриева в Балашихе прошло мероприятие «Золотой век русской культуры». В нем поучаствовали для учеников седьмого класса школы № 25.

Событие посвятили расцвету русской культуры 19 века — эпохе, когда музыка, литература и живопись России достигли мирового признания. Школьники отвечали на вопросы, связанные с выдающимися произведениями и деятелями того времени.

Они угадывали авторов музыкальных фрагментов, определяли художников по репродукциям картин, вспоминали имена писателей по портретам и решали другие занимательные задачи. Некоторые вопросы оказались непростыми, но участники блестяще справились с испытанием, продемонстрировав глубокие знания и эрудицию.

Сотрудники библиотеки подчеркивают, что такие мероприятия помогают детям не только углублять знания о русской культуре, но и расширять кругозор, вдохновляя на дальнейшее изучение истории и искусства.