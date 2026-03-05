Интеллектуальная игра по цифровой грамотности прошла для студентов Дмитрова

Игроков приветствовала депутат Московской областной Думы Марина Шевченко.

«Вы не просто осваиваете технологии — вы формируете среду, в которой предстоит жить и работать. Цифровые компетенции дают вам инструмент, и каждый из вас может не только проверить свои знания в IT-батле, но и внести вклад в будущее Подмосковья», — обратилась к студентам Марина Владимировна.

Участники разделились на команды и прошли три этапа. В испытании «Госуслуги в действии» студенты искали способы получения популярных услуг на портале. В блоке «Кибербезопасность: лови фишера!» участники анализировали 17 примеров электронных писем, отличая фишинговые сообщения от настоящих. В третьем задании «Отечественные сервисы: найди аналог» нужно было найти российские аналоги зарубежных платформ.

«Молодежь, которая сегодня осваивает новые технологии, завтра станет двигателем цифровых изменений Подмосковья. Их увлеченность и стремление развивать свои навыки — важный вклад в создание инновационного и технологичного региона», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.