Интеллектуальная игра по биографии Александра Невского прошла в Химках

17 марта в школе № 1 в Химках прошло тематическое мероприятие, посвященное выдающемуся полководцу. Участники узнали ключевые моменты биографии Александра Невского и его вклад в формирование российского государства.

Программа включала интеллектуальные игры, которые позволили школьникам больше узнать об эпохе и личности князя.

«Александр Невский — это пример мужества, мудрости и служения Отечеству. Важно, чтобы молодежь не просто знала историю, но и умела делать из нее выводы», — отметила директор школы № 1, депутат Галина Болотова.

Важность подобных встреч подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

«Сила России — в ее истории и людях, которые эту историю создавали. Подобные проекты помогают молодому поколению почувствовать эту связь и осознать свою ответственность за будущее страны», — выделил депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

Историко-патриотические акции и мероприятия различных форматов регулярно организуют в округе. Депутат Юлия Ишкова напомнила, что с начала программы проведено свыше 2000 событий.